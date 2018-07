Torcida do Palmeiras compra 20 mil ingressos para reestreia de Cuca

A torcida do Palmeiras já comprou 20 mil ingressos para o jogo do próximo domingo, contra o Vasco, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O clube anunciou a parcial de vendas na tarde desta segunda-feira. A partida marca a reestreia do técnico Cuca, contratado pelo clube na última sexta-feira para substituir Eduardo Baptista, demitido após a derrota por 3 a 2 para o Jorge Wilstermann, pela Copa Libertadores.

Cuca foi campeão brasileiro pelo clube no último ano. Logo após a conquista, deixou o cargo para cuidar de problemas pessoais. Cinco meses depois dessa despedida, o treinador retorna, com o objetivo de ganhar a Copa Libertadores, mas com a estreia na função justamente no Brasileirão. O técnico se apresenta à equipe nesta terça, quando inicia o trabalho.

Os preços das entradas variam de R$ 90 até R$ 200. Há ingressos disponíveis para todos os setores. O clube defende uma invencibilidade de 21 jogos sem perder em casa. A última derrota foi em julho do ano passado, quando então sob o comando de Cuca, o time perdeu por 1 a 0 para o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro.

Os preços:

Gol Norte – R$ 90,00

Gol Sul – R$ 140,00

Central Leste – R$ 160,00

Central Oeste – R$ 200,00

Superior Norte e Sul – R$ 110,00

Superior Leste e Oeste – R$ 130,00

Superior Visitante – R$ 110,00