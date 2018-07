Torcida do Palmeiras cria movimento 'Fica, Valdivia' na internet

A torcida do Palmeiras criou um site "Fica, Valdivia" pedindo para que o chileno prolongue seu atual contrato, que termina em agosto, com o clube. Além da página na internet, foi criada a hashtag (palavras-chave de um assunto antecedida pelo símbolo cerquilha) na rede social Twitter #FicaValdivia. Uma das peças da campanha é um vídeo da TV Palmeiras, com lances do meia na partida contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro do ano passado, no Pacaembu. O vídeo é chamado "Dois minutos de magia".

Apesar da iniciativa, a negociação para renovação de contrato está complicada. A primeira oferta feita pelo clube propõe uma redução salarial de R$ 500 mil para R$ 200 mil mensais, mais bonificações por produtividade. A proposta foi considerada baixa pelo estafe do jogador. Nesta segunda-feira, o presidente Paulo Nobre confirmou o sondagem do Cruzeiro, mas revelou que tem "todo o interesse" em renovar com Valdivia.

"Já conversei com o Gilvan (Gilvan Tavares, presidente do Cruzeiro), demonstrei que tenho todo o interesse em renovar com o jogador, que o jogador tem todo o interesse de renovar com o Palmeiras. É só uma questão de um acerto, de um novo contrato", afirmou o presidente após o conselho arbitral para definir os locais e horários das semifinais do Campeonato Paulista. "Espero que isso (acerto) aconteça o quanto antes, mas não existe pressa. Não tem pressão nenhuma. O Valdivia já manifestou a mim, pessoalmente, que gostaria de continuar no clube", completou Nobre.

Valdivia ficou quatro meses longe dos gramados e só conseguiu estrear neste ano no último dia 4. Ele entrou em campo em três partidas no Paulistão, com boas atuações, e teve participação decisiva na vitória sobre o Botafogo de Ribeirão Preto, domingo, pelas quartas de final. O atual vínculo do atleta com o Palmeiras vai até o mês de agosto. Por isso, ele já pode assinar pré-contrato com qualquer outra equipe.