Torcida do Palmeiras cria site para ironizar presidente Arnaldo Tirone

SÃO PAULO - Torcedores do Palmeiras criaram um site ironizando a gestão do presidente Arnaldo Tirone (www.adeustirone.com.br) e com uma contagem regressiva para o fim do mandato do dirigente, que vai até o dia 21 de janeiro de 2013, data da próxima eleição.

Além de um cronômetro com contagem regressiva, os torcedores colocaram como fundo musical o tema do programa infantil Bananas de Pijama, que era exibido pelo SBT em meados dos anos 2000.

A música faz analogia ao apelido de "Banana" dado ao presidente e ao vice, Roberto Frizzo, pelos torcedores que não gostam de sua gestão.

Tirone ainda não decidiu se vai tentar a reeleição, mas a tendência é que ele não se candidate a disputa eleitoral fica entre Décio Perin e Paulo Nobre.