Torcida do Palmeiras cria site para 'se despedir de Wesley'

Um grupo de torcedores bem humorados do Palmeiras criou um site para se despedir do volante Wesley, que tem contrato com o clube até sexta-feira. No site, há um cronômetro que faz a contagem regressiva até o dia final do atleta na Academia. Um texto cheio de ironias contra Wesley também foi publicado. O jogador deve mesmo ir para o São Paulo.

Dentre outras ironias do site, a publicação, assinada por "torcedor palmeirense", diz que time terá saudades da preguiça do jogador em campo e da quantidade de passes errados que ele é capaz de dar numa mesma partida.

Wesley chegou ao Palmeiras em 2012 após uma fracassada e polêmica "vaquinha" feita pelos mesmos torcedores do time, que não conseguiram angariar os R$ 21 milhões que eram necessários para tirá-lo do Werder Bremen, da Alemanha. Na ocasião, o presidente Arnaldo Tirone teve de recorrer a empréstimos bancários para contratá-lo.

Em seus primeiros jogos pelo Palmeiras, Wesley sofreu uma grave lesão e praticamente não atuou na temporada. No total, ele fez 103 jogos e marcou 12 gols. A tendência é que assim que acabar o contrato com o Palmeiras, o jogador seja anunciado como novo reforço do São Paulo.