Torcida do Palmeiras esgota carga extra de ingressos para treino aberto

O Palmeiras anunciou no início da noite desta sexta-feira que a carga de ingressos para o treino aberto do time, no sábado, no Allianz Parque foi esgotada. A troca de bilhetes por alimentos durou o dia todo, causou filas do lado de fora da arena e levou até mesmo o clube a abrir para distribuição um lote extra de entradas, que também terminaram.

O clube não revelou, no entanto, a quantidade de ingressos trocados. Inicialmente seriam recebidos 14 mil pessoas, que seriam acomodadas no setor inferior. A grande demanda levou o Palmeiras a abrir outro lote, que foi rapidamente esgotado. Grandes filas de torcedores se formaram do lado de fora do estádio desde as primeiras horas da manhã.

Os palmeirenses trocaram 1kg de arroz, feijão ou macarrão ou 1 litro de leite ou óleo por uma entrada. Será a primeira vez que o Allianz Parque receberá uma atividade aberta da equipe. No domingo, o time alviverde recebe o Corinthians na arena para decidir o Campeonato Paulista.

Nesta sexta o técnico do Palmeiras, Roger Machado, afirmou que a realização do treino aberto mexeu com a agenda do time. "A gente deu uma condensada nesses dias para que pudesse abrir o treino. Se eu fizer a bola parada no sábado, entrego a escalação. Então, precisou resolver muita coisa na sexta-feira para não abrir muitas informações", comentou.