Torcida do Palmeiras esgota ingressos para jogo contra o Internacional

Estão esgotados os ingressos para o jogo entre Palmeiras e Internacional, domingo, às 17h, no Allianz Parque. A comercialização, que começou na última sexta-feira, somente para sócios-torcedores Avanti, terminou na manhã desta segunda-feira. Restam apenas ingressos para Programa Nacional de Educação (PNE) e proprietários de camarotes e cadeiras cativas. A carga total é de cerca de 30 mil entradas. A informação de venda total foi confirmada pelo site oficial do clube.

Por determinação do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), este jogo não terá torcida no setor Gol Norte da arena. Essa é a última partida da punição de seis jogos imposta ao Palmeiras pelo confronto de torcedores na partida contra o Flamengo em Brasília. A partir de quinta, as bilheterias do Allianz Parque funcionarão normalmente para realizar as trocas de ingressos comprados pela internet (meia-entrada e cartão MasterCard).

A partida é válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a derrota para o Santos por 1 a 0, no último sábado, a diferença do Palmeiras para o Flamengo caiu para cinco pontos (67 a 62). Na próxima rodada, o time carioca fará o clássico contra o Botafogo.

Faltam cinco rodadas para o final do torneio, e o Palmeiras fará três jogos em casa. Além de enfrentar o Internacional, o líder do torneio também recebe Botafogo e Chapecoense. Fora de casa, a equipe vai jogar contra Atlético Mineiro e Vitória.