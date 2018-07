Torcida do Palmeiras esgota ingressos para jogo da final da Copa do Brasil

SÃO PAULO - Os ingressos para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, na próxima quinta-feira, na Arena Barueri, se esgotaram neste sábado. As entradas começaram a ser vendidas sexta-feira. Foram liberados 30 mil ingressos, 4 mil deles para a torcida do Coritiba. O torcedor palmeirense não levou nem dois dias cheios para comprar seu bilhete. A última vez que o Palmeiras festejou uma conquista foi na temporada de 2008, quando faturou o Paulistão.

De acordo com o site oficial do Palmeiras, os ingressos foram adquiridos pelos sócio-torcedores do clube, que lançou o programa Avanti Palmeiras na quinta-feira. Os associados tiveram acesso à pré-venda exclusiva pela internet. Desta vez a diretoria do clube não abriu abriu venda nas bilheterias do Palestra Itália.

O jogo de volta da grande decisão da Copa do Brasil será no Estádio Couto Pereira, em Coritiba, dia 11.