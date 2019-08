Torcida do Palmeiras esgota ingressos para jogo de volta contra o Grêmio

O Palmeiras informou nesta quarta-feira que estão esgotados os ingressos para o jogo contra o Grêmio, pela volta das quartas de final da Libertadores da América. O duelo acontecerá na próxima terça-feira, às 21h30, no Pacaembu, porque o Allianz Parque está reservado para receber o show da dupla Sandy e Junior.

O Palmeiras venceu o confronto de ida por 1 a 0, na última terça, na Arena do Grêmio. Com isso, a equipe do técnico Luiz Felipe Scolari tem a vantagem de poder jogar por um empate para avançar à semifinal da Libertadores.

O Palmeiras não divulgou quantos ingressos foram colocados à venda, mas a expectativa é de que o Pacaembu recebe um público de cerca de 35 mil pagantes.

Todas as entradas foram comercializadas pela internet. O clube informa que eventuais devoluções e cancelamentos possibilitarão que alguns ingressos sejam colocados à venda novamente.

Após enfrentar o Grêmio, o Palmeiras disputará o próximo jogo em casa no dia 10 de setembro, contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. Forma vendidos 12 mil ingressos para o confronto, sendo que sócios-torcedores têm exclusividade de compra até a próxima segunda-feira.