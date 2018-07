Torcida do Palmeiras esgota ingressos para semifinal

Os 37.700 ingressos destinados para a torcida do Palmeiras começaram a ser vendidos no dia 13 de novembro, pela internet, e se esgotaram em menos de dez dias. Restam apenas as três mil entradas para a torcida do Goiás, que serão vendidas no dia do jogo.

Felipão, aliás, lembrou o triunfo sobre o Vitória por 3 a 0, ainda pela primeira fase da Sul-Americana, e pediu que o torcedor participe do jogo. "Assim como fizemos desde a partida contra o Vitória, peço que a torcida transforme o estádio num caldeirão e jogue junto com o time do começo ao fim", afirmou o técnico nesta segunda-feira.

"Mesmo que esteja chovendo na hora do jogo, espero que os torcedores compareçam do mesmo jeito. É bom tomar uma chuvinha de vez em quando. Depois, chega em casa, toma um banho quente e está tudo bem", brincou Felipão.