Torcida do Palmeiras esgota ingressos para jogo de domingo

Os ingressos destinados à torcida do Palmeiras na partida contra o Atlético-PR, neste domingo, às 11h, no Allianz Parque, estão esgotados. Na manhã desta quinta-feira, pouco antes da abertura da bilheteria - que aconteceria às 10h - , o clube anunciou que todas as entradas foram vendidas pela internet, e com isso, restam apenas ingressos para os visitantes.

A expectativa fica para a possibilidade de ser batido o recorde de público da arena. No primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, Palmeiras e Santos levaram 39.479 pagantes ao estádio. Como o Palmeiras não divulga o número total de ingressos colocados à venda, não se sabe ao certo quantos bilhetes foram destinados para os visitantes.

Entretanto, é certo que a torcida do Atlético-PR ficará em um setor menor do que o convencional. A ideia é que os visitantes ocupem uma parte do anel superior enquanto o restante do estádio será ocupado por palmeirenses.

Outro número que também dificulta a possibilidade de prever a quebra da marca é que cerca de três mil ingressos são comercializados para o camarote e esses dados só são divulgados no momento da partida. Até a noite de quarta-feira, já era certo que pelo menos 34 mil palmeirenses compraram ingressos. A expectativa é que, no mínimo, 38 mil torcedores compareçam à arena.

O maior público do Palmeiras no Brasileiro aconteceu também contra o Santos, quando 38.208 torcedores foram ao estádio. É provável que essa marca seja quebrada neste domingo.