Torcida conduz o ônibus do Palmeiras da Academia ao Allianz Parque, caminhando ao seu lado

Em busca do 24º título Paulista de sua história, o Palmeiras recebe o São Paulo no Allianz Parque neste domingo, às 16 horas. Apesar da desvantagem no placar, já que a equipe foi derrotada por 3 a 1 na partida de ida, um dos trunfos da equipe de Abel Ferreira é a presença massiva da torcida em seu estádio, que deverá receber 30 mil palmeirenses. O apoio à equipe começou antes mesmo da chegada da delegação ao estádio.

Horas antes do pontapé inicial, um grupo de torcedores recepcionou o ônibus do Palmeiras nas imediações do Allianz Parque, na Zona Oeste da capital paulista. O ônibus do time foi acompanhado pela torcida da Academia de Futebol, na Barra Funda, até o estádio, já tomado por torcedores desde as primeiras horas do dia. Munidos de sinalizadores verdes e brancos, fogos de artifício e bandeiras da principal torcida organizada do clube, a Mancha Alviverde, os torcedores fizeram questão de "abraçar" a equipe e incentivar as atletas.

Leia Também Palmeiras e São Paulo decidem Paulistão com vantagem e favoritismo tricolor à prova

Com expectativa de casa lotada para a final, a capacidade do Allianz Parque estará reduzida por causa de um conflito de agenda entre Palmeiras e WTorre, administradora do estádio. Isso porque na próxima terça-feira, o estádio receberá o show da banda norte-americana Maroon 5. Por isso, parte do Gol Norte não contará com ocupação, uma vez que o palco da atração musical já está montado. Para driblar a situação, telões foram instalados no local para compensar a falta de visibilidade.

Como joga com desvantagem no placar, o Palmeiras precisa vencer o rival por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Para conquistar o título no tempo regulamentar, a vantagem no marcador precisa ser de três gols, no mínimo. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

Confira a recepção!