Torcida do Palmeiras forma fila para trocar ingressos para treino

O torcedor palmeirense levantou cedo para ir ao Allianz Parque para conseguir ingressos para o treino aberto do time, no sábado de manhã, na arena. Desde as primeiras horas da manhã longas filas se formaram do lado de fora do estádio, na zona oeste de São Paulo, em busca da troca de alimentos por entradas para a atividade, que será realizada na véspera da final do Campeonato Paulista, contra o Corinthians.

+ Felipe Melo revela angústia: 'Não consigo dormir'

+ Cambistas oferecem R$ 600 por ingresso de final

O clube anunciou na quinta-feira o esquema de troca de ingressos. Cada palmeirense precisava levar 1kg de arroz, feijão ou macarrão ou 1 litro de leite ou óleo para pegar uma entrada. Apenas os setores do setor inferior do estádio serão abertos ao público. Será a primeira vez que o Allianz Parque receberá um treino com a presença de torcedores.

Segundo relatos de torcedores, desde as primeiras horas da manhã a movimentação era grande na arena. Algumas pessoas chegaram com horas de antecedência, mas assim que os portões foram abertos para a troca, a partir das 9h, a fila andou rapidamente. Em redes sociais já há, inclusive, palmeirenses que colocaram à venda os ingressos conseguidos para o treino aberto.