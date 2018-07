Torcida do Palmeiras compra mais de 80% dos ingressos pela internet

Como se tornou um hábito, a torcida do Palmeiras vai lotar mais uma vez o Allianz Parque domingo na partida contra o Atlético-PR. Até o começo da noite de quarta-feira, haviam sido vendidos 34 mil ingressos. Outra tradição no estádio está com as horas contadas: as filas nas bilheterias. O palmeirense a cada dia aceita mais a ideia de comprar a entrada para os jogos pela internet. Em breve, os ingressos impressos se tornarão raro.

O Estado teve acesso aos números de venda de ingressos pela internet em jogos do Palmeiras na temporada e fica claro o quanto o torcedor se adaptou à novidade de comprar no conforto de casa. No clássico com o Santos, na rodada passada, dos 38.208 ingressos vendidos, 30.899 (80,8% do total) foram virtualmente comprados. Desses, pouco mais de 60% são sócios-torcedores do Avanti.

Em todos os jogos na temporada, pelo menos 70% das entradas foram compradas pela internet. “O torcedor do Palmeiras começou a sentir segurança e viu que existe uma facilidade maior do que comprar na bilheteria. O fato de se tornar sócio-torcedor também facilita”, explica Robson Carlo Mello de Oliveira, sócio-fundador da Futebol Card, empresa responsável pela venda de ingressos do time alviverde desde 2007, quando lançou o “Setor Visa” no antigo Palestra Itália.

Na época, o espaço era um setor no meio do campo onde cinco mil lugares eram vendidos pela internet, com preços mais elevados, mas que davam maior conforto aos torcedores. A venda pela internet auxilia também na segurança, já que diversas vezes aconteceram confusões nas filas pelo excesso de gente em busca de ingressos. “Tem também outro ponto. Como são cadastrados, a gente sabe o nome de todo mundo que está no estádio”, lembra o empresário.

Para o jogo contra o Atlético-PR foram vendidos 34 mil ingressos só pelas redes. Hoje, a partir das 10h, começa a venda na bilheteria, mas os pouco mais de três mil ingressos restantes para os palmeirenses devem ser vendidos rapidamente. A tendência é que se o time continuar indo bem no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, consiga até vender todos os ingressos pela internet nos próximos jogos. A comodidade e a antecipação na compra são coisas que parecem ser as maiores motivações dos palmeirenses.

O clube tem um sistema de dar prioridade para sócios do Avanti e depois para torcedores comuns comprarem pela internet. Só após todos adquirirem os bilhetes, é que o restante da cota vai para a bilheteria. “Em breve, o ingresso de papel deve acabar. Acreditamos que isso será muito em breve mesmo”, projetou Oliveira.

MEIA-ENTRADA

Algo que agitou a torcida nas mídias sociais é que não foram colocados à venda pela internet ingressos de meia-entrada, com preços melhores. Palmeirenses que quiserem comprar pela metade do preço e que não são sócios do Avanti terão de ir até a bilheteria e apresentar o documento comprovando que tem direito ao desconto. Torcedores, principalmente que não moram em São Paulo, reclamaram bastante da decisão. Vale lembrar que Corinthians e São Paulo também adotam a mesma postura.

VEJA OS NÚMEROS DA VENDA PELA INTERNET