Torcida do Palmeiras pede a volta de Cuca após 1ª derrota na temporada

Foi apenas a primeira derrota do Palmeiras na temporada, mas os torcedores do clube não perdoaram a atuação do time nas redes sociais. O nome do técnico Cuca foi um dos mais mencionados no Twitter durante o revés da equipe para o Ituano por 1 a 0.

Vários internautas pediram a volta do campeão brasileiro para o lugar de Eduardo Baptista, que comandou a equipe pela segunda vez de forma oficial. Vale lembrar que Cuca perdeu seus quatro primeiros jogos pelo Palmeiras: 1 a 0 para Nacional, 2 a 1 para o Audax, 2 a 1 para o RB Brasil e 4 a 1 para o Água Santa.