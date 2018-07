Torcida do Palmeiras picha portões de novo estádio após derrota

Foi realmente frustrante a estreia do Palmeiras em seu novo estádio. Depois do time ser derrotado pelo Sport , na noite desta quarta-feira, a torcida, revoltada com o desempenho da equipe, pichou e depredou partes da recém-inaugurada casa do clube. O meia Felipe Menezes e o presidente Paulo Nobre foram os principais alvos.

Depois de muita expectativa e festa para o seu primeiro jogo no Allianz Parque, o Palmeiras decepcionou até o mais otimista de seus torcedores e, em situação delicada no Brasileirão, correndo riscos de rebaixamento, volta a viver "em pé de guerra" com a torcida.

Exigindo mudanças dentro do clube, os torcedores exibiram indignação nos portões do estádio com frases como "Fora Nobre", "Time ridículo", "Não sou refém do centenário" e "Fechado com o Pesca" (em referência a Wlademir Pescarmona, um dos candidatos à presidência do clube).