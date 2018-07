Torcida do Palmeiras planeja festa para estreia da Arena

A torcida do Palmeiras está se organizando pela internet para fazer uma festa especial ao time para a partida contra o Sport, na próxima quarta feira, em São Paulo. A ideia é reunir os torcedores para fazer uma recepção ao time com bexigas, bandeiras e sinalizadores antes da partida que marca o retorno da equipe ao seu estádio depois de quatro anos.

Segundo o torcedor Felipe Senna, organizador do evento, a concentração será na Rua Turiassu, mas o ponto de encontro será já no terminal da Barra Funda. No local, torcedores vão orientar os demais interessados a participar da festa. O chamado Corredor Alviverde começou a ser realizado na semifinal da Copa do Brasil de 2012, contra o Grêmio, e foi repetido outras quatro vezes. A última delas foi em 2013, em partida contra o Tijuana, pelas oitavas de final da Libertadores.

O evento tem uma página no Facebook e não tem vínculo com torcidas organizadas. A concentração maior da torcida deve ser as 19h, 30 minutos antes da hora marcada para o apito inicial.