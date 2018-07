Torcida do Palmeiras promete protesto contra filme na arena

Torcedores do Palmeiras prometer fazer diversas ações como protesto, dia 22, em frente ao Allianz Parque pela exibição do filme “Independence Day: O Ressurgimento”, que será mostrado na arena no mesmo dia em que o time enfrenta o América-MG, pelo Campeonato Brasileiro. Os palmeirenses criaram um evento no Facebook e fizeram a hashtag #NãoVaiTerFilme. Eles prometem soltar rojões, gritos, e diversas manifestações no lado de fora do estádio. Existe ainda uma corrente que defende a ideia de torcedores comprarem ingressos para terem acesso ao local e fazerem protesto no lado de dentro do estádio.

Apesar da pressão, a WTorre confirma a realização do evento e começa a venda de ingressos na quinta-feira. A sessão do filme deve ter espaço para cinco mil pessoas e será às 19h. O jogo do Palmeiras, provavelmente no Pacaembu, acontecerá às 21h. A construtora ainda se defende e diz que tenta, sempre que possível, marcar eventos em datas que não coincidem com jogos do Palmeiras em casa. Outras datas disponíveis para a exibição do filme fariam com que os jogos com Corinthians, no domingo, ou Santa Cruz, dia 18, acabassem não sendo na arena.

Segundo consta no contrato, sempre que o Palmeiras atuar fora de casa por responsabilidade da WTorre, a construtora deverá pagar uma multa de 50% da renda bruta da partida, mais 20% do aluguel do estádio onde o jogo ocorrer. Entretanto, a empresa não tem repassado o pagamento ao clube, que também não paga para a construtoras os valores da manutenção da arena em dias de jogo. Esse é um dos pontos que estão sendo discutidos na arbitragem.

Além do jogo com o América-MG, o Palmeiras já não jogou em casa contra o Grêmio e ainda pode ter que atuar longe do Allianz Parque contra Santa Cruz, Santos, São Paulo, Flamengo, Coritiba, Cruzeiro e Sport e mais um ou dois jogos da Copa do Brasil, dependendo de sorteio.