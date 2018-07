Torcida do Palmeiras promete repetir festa da final da Copa do Brasil

A torcida do Palmeiras garante organizar uma recepção calorosa para o time na chegada ao Allianz Parque nesta quarta-feira, para o jogo com o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. O confronto direto pela liderança a 14 rodadas do fim terá o chamado "Corredor Alviverde", concentração na porta do estádio com sinalizadores e foguetes para receber o ônibus.

Os alviverdes fizeram celebração parecida na final da Copa do Brasil do ano passado, vencida sobre o Santos. Um evento no Facebook conta com a confirmação de cerca de 1,2 mil pessoas para que a partir das 19h, comecem os preparativos. O jogo terá início às 21h45 e vai reunir o líder, Palmeiras, diante do vice-líder da competição.

O volante Gabriel afirmou nesta terça-feira que o elenco gostou de saber da mobilização da torcida. "Será um componente a mais para a partida. Eles estão fazendo sua festa, vem nos ajudando muito. A gente vê que eles estão mobilizados com esta reta final. O corredor alviverde vai ser importante para entrar com mais vontade em campo", explicou.