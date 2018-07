Torcida do Palmeiras protesta contra a diretoria

Parte dos torcedores que foram neste sábado ao Palestra Itália não esteve lá apenas para assistir a mais um jogo do Palmeiras e se despedir do estádio antes da reforma. A diretoria foi alvo de protestos dentro e fora do estádio, mesmo com a boa vitória sobre o Grêmio.

Os manifestantes centraram suas críticas no vice de futebol, Gilberto Cipullo, e no presidente, Luiz Gonzaga Belluzzo. Pouco antes de a partida começar, faixas pedindo a saída dos dois foram esticadas nas arquibancadas atrás do gol. Para completar, xingamentos e rimas irônicas, como a que dizia que "o presidente não manda nada no Verdão" ou a que chamava Cipullo de "mercenário".

Os protestos também resvalaram no elenco palmeirense, chamado de time fraco pela torcida, que gritava estar "cansada de sofrer". No intervalo da partida, alguns torcedores desceram das arquibancadas e foram até a frente dos camarotes onde costumam ficar os dirigentes. Passaram todo o período entre o primeiro e o segundo tempo pedindo a saída de Belluzzo e Cipullo, e hostilizando ambos.