Torcida do Palmeiras protesta na FPF e cobra sorteio para definição de árbitro

Um grupo de torcedores do Palmeiras fez um protesto na tarde desta quinta-feira em frente à sede da Federação Paulista de Futebol (FPF), na zona oeste de São Paulo. A manifestação cobrava a realização de um sorteio para definir quem seria o árbitro da final do Campeonato Paulista no próximo sábado, contra o Corinthians. A FPF determinou a escolha de Luiz Flávio de Oliveira por uma audiência pública.

Com faixa fixada no portão da entidade, cantos e até transmissão ao vivo pelas redes sociais, os palmeirenses exigiam que a escolha do árbitro se desse por um sorteio. "Não é mole não, não tem sorteio para roubar o meu Verdão", cantavam os presentes. Participaram do protesto pacífico cerca de 20 torcedores. Não houve tumulto.

O Palmeiras prometeu acompanhar com cuidado a escolha dos árbitros para os dois jogos da decisão contra o Corinthians. No último domingo, o assessor técnico do time, Edu Dracena, afirmou em entrevista à TV Gazeta que tinha preocupação com o tema. "Tomara que possamos estar falando no sábado do jogo, um jogo bonito, decidido dentro de campo, entre os 22 jogadores. E não ficar falando de lances polêmicos para não estragar o campeonato", comentou.

A principal torcida organizada do Palmeiras protesta em frente à sede da Federação Paulista de Futebol, na Zona Oeste de São Paulo. pic.twitter.com/ZYiSmPdrjD — Estadão Esportes (@EstadaoEsporte) August 6, 2020

No primeiro jogo da final, quarta-feira, na Arena Corinthians, o responsável pelo apito foi Raphael Claus. Para a partida decisiva no Allianz Parque, além de Luiz Flávio de Oliveira, estão escalados os assistentes Marcelo Carvalho Van Gasse e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa. Flávio Rodrigues de Souza será o quarto árbitro e Evandro de Melo Lima o quinto.