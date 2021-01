Torcida do Palmeiras se concentra em frente ao Allianz Parque antes de jogo contra o River Plate

Torcidas de times de futebol não têm dado bons exemplos para o controle da pandemia de covid-19. Nesta quarta-feira, torcedores do Palmeiras, muitos deles sem máscara e com camisas de torcidas uniformizadas, se concentram em frente ao Allianz Parque e na porta da Academia de Futebol.

Torcedos estão majoritariamente na Rua Palestra Itália e na Avenida Marquês de São Vicente para apoiar a ida da equipe ao estádio, onde disputará nesta noite vaga na decisão da Copa Libertadores contra o River Plate.

O jogo da noite desta terça-feira novamente não contará com a presença de público, devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19.

Esquinas das ruas Canaibas e Palestra Itália bem movimentada. pic.twitter.com/iWBpyrj6Mw — PalmeirasMilGR (@GrPalmeiras) January 12, 2021

Viaduto Pompéia sentido Academia de Futebol completamente tomado pela torcida do Palmeiras. pic.twitter.com/i0UqTXCeOY — Murilo Dias (@mmurilodias) January 12, 2021

A equipe alviverde venceu o duelo de ida, em Avellaneda, por 3 a 0. Com isso, uma derrota por até dois gols de diferença classifica o time diretamente para a final, que será disputada no Maracanã, no dia 30 de janeiro.

O segundo integrante da decisão sairá do confronto entre Santos e Boca Juniors (na ida, foi 0 a 0), que se enfrentam nesta quarta-feira, na Vila Belmiro.