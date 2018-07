Torcida do Palmeiras se organiza para lotar o Pacaembu neste domingo

SÃO PAULO - A decepção, aos poucos, vai dando lugar à esperança para a torcida do Palmeiras. Várias são as campanhas em sites de torcida e nas mídias sociais para que o torcedor vá ao Pacaembu e demonstre todo seu apoio ao time na partida contra o Atlético Goianiense, neste domingo.

O grupo Eternos Palestrinos, que participa ativamente do dia a dia do clube e até já ajudou na contratação de reforços, divulga um movimento chamado de "Renascimento", que visa a torcida se unir e junto reerguer a equipe, que no último domingo foi rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Alguns sites de torcedores também defendem o movimento e pedem que o preço dos ingressos sejam reduzidos de R$ 30 a arquibancada para apenas R$ 1, mas o Estatuto do Torcedor não permite a alteração dos valores neste momento.

A ideia é que todo torcedor vá ao estádio de verde e branco, que leve algo ligado ao Palmeiras e apoie o time do início ao fim. Mas os torcedores pedem em troca que o técnico Gilson Kleina dê prioridade na escalação dos jovens das categorias de base do clube, algo que deve acontecer já neste domingo.