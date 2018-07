Torcida do Palmeiras se revolta com 'papelão' do time na arena

Depois de muita festa antes do jogo, a decepção pela derrota por 2 a 0 para o Sport, na reinauguração de sua casa, agora o Allianz Parque. A torcida do Palmeiras, que tanto apoiou do início ao fim da partida, perdeu a paciência após o apito final do árbitro.

"Não é mole, não, essa vergonha para a torcida do Verdão", foi um dos gritos que ecoaram no estádio. Inicialmente, apenas as organizadas gritavam, mas rapidamente todos passaram a cantar. O presidente Paulo Nobre e o elenco também foram bastante xingados e a tensão e decepção era visível no rosto de todo palmeirense na arquibancada.

Ao final do jogo, Henrique tentou justificar. "Foi uma vergonha o que fizemos. Não tem o que falar. Temos que conversar para poder acertar. Não podemos abaixar a cabeça e temos muita coisa para acertar. Agora é esquecer essa decepção, já que logo temos um jogo importante e contra o Coritiba, que é um confronto direto", disse o artilheiro do campeonato, com 15 gols, mas que jogou muito mal e não conseguiu criar uma boa oportunidade. A maioria dos jogadores correram para o vestiário e evitaram dar entrevistas ao final do jogo.

Em relação a Valdivia, o médico Rubens Sampaio confirmou que o jogador não atuou por causa de um edema na coxa esquerda e contou que o chileno ficou chateado pela ausência justamente no jogo de estreia da nova casa alviverde.

"Ele se contundiu no jogo com a Venezuela (pela seleção chilena) e está com um edema na coxa esquerda. Ele ficou chateado porque fez de tudo para estar aqui hoje (quarta). Ele estava deprimido. Vamos aguardar para domingo", disse o médico. O chileno chegou a cogitar não ir ao jogo, mas resolveu aparecer para apoiar o time.