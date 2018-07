Torcida do Palmeiras tem dificuldades para comprar ingressos

A torcida do Palmeiras está com problemas para comprar ingressos para o jogo com o São Bento. A FutebolCard, empresa responsável, alegou problemas técnicas e por isso anunciou que as vendas seriam suspensas e reativadas às 14h desta quarta-feira. Entretanto, torcedores relatam que continuam com problemas para adquirir entradas para o jogo que será realizado quarta-feira, dia 3 de fevereiro, às 21h.

A principal reclamação dos torcedores se dá pelo fato do site mostrar lentidão e poucos conseguem completar o processo da compra do ingresso. Alguns palmeirenses alegam ainda que o site do Avanti está fora do ar ou muito lento.

A partida contra o São Bento será realizada no estádio do Pacaembu porque o Allianz Parque passa por reformas no gramado e o local não estará 100% preparado até a semana que vem.

Os sócios-torcedores teriam exclusividade na compra dos ingressos até quinta-feira, às 21h, quando a comercialização passaria a ser para o público geral. Um novo esquema de venda foi divulgado pelo clube, após toda a confusão na venda de bilhetes.

1ª Pré-venda

Início da pré-venda: 27/01/2016 – 14h

- Sócios Avanti 5 estrelas (de 81 a 100% de Rating)

- Sócios Avanti do Plano Diamante

- Sócios do Clube Palmeiras que também são Sócios Avanti (independentemente do plano)

2ª Pré-venda

Início da pré-venda: 27/01/2016 – 18h

- Sócios 4 estrelas (de 61 a 80% de Rating)

- Sócios Avanti do Plano Platina

3ª Pré-venda

Início da pré-venda: 27/01/2016 – 21h

- Sócios Avanti 3 estrelas (de 41 a 60% de rating)

- Sócios Avanti do Plano Ouro

4ª Pré-venda

Início da pré-venda: 28/01/2015– 10h

- Sócios Avanti 2 estrelas (de 21 a 40% de rating)

- Sócios Avanti do Plano Prata Superior

5ª Pré-venda

Início da pré-venda 28/01/2016 – 14h

- Sócios Avanti 1 estrela (de 1 a 20% de rating)

6ª Pré-venda

Início da pré-venda: 28/01/2016 – 18h

- Todos os sócios Avanti Palmeiras