Torcida do Palmeiras vai à porta do CT para incentivar time antes de semifinal

A torcida do Palmeiras compareceu em grande número na porta da Academia do Futebol, nesta sexta-feira, para incentivar o time na véspera da partida contra a Ponte Preta, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista. Pelo menos 200 torcedores estavam no local para manifestar apoio com cantos, bandeiras, sinalizadores e foguetório para ajudar a equipe a reverter a desvantagem pela semifinal do torneio.

A movimentação dos palmeirenses começou por volta do meio-dia. Com o treino marcado para começar às 15h, a quantidade de torcedores se intensificou na parte da tarde, com a chegada de ônibus trazendo mais pessoas, na maioria integrantes da organizada do clube. Os próprios torcedores se mobilizaram para orientar o trânsito da avenida Marquês de São Vicente, que teve duas faixas ocupadas pela manifestação.

"Isso é muito bom e prova o seguinte: se a torcida está acreditando, nós temos de acreditar mais ainda", disse o técnico Eduardo Baptista sobre a mobilização dos palmeirenses. O time perdeu o jogo de ida por 3 a 0, em Campinas, domingo passado, e precisa devolver o placar para levar a decisão aos pênaltis. Se ganhar por quatro gols de diferença, garante vaga na final.

Torcida do Palmeiras foi à Academia de Futebol para incentivar o time antes da semifinal do Paulista.

Alguns torcedores com a camisa da facção Mancha Alviverde chegaram a entrar na Academia de Futebol para conversar com o diretor de futebol, Alexandre Mattos, e com um grupo de atletas. O elenco faz nesta sexta-feira treino fechado para definir a escalação. A partida será sábado, às 19h.