Torcida do Palmeiras vai apoiar time na porta do CT e criticar a presidente

Ao contrário do São Paulo, a diretoria do Palmeiras optou por não abrir o treino para os torcedores, mas isso não significa que o elenco não terá apoio antes do duelo decisivo de domingo, às 16 horas, no Allianz Parque. Os palmeirenses estarão em frente à Academia de Futebol, como fizeram antes do embarque do time para a disputa do Mundial de Clubes em Abu Dabi, há dois meses.

A Mancha Alviverde, principal organizada ligada ao clube, convocou os torcedores para se encontrar na porta do CT às 10h deste sábado. E também criticou a presidente Leila Pereira, com a qual rompeu, por não deixar a torcida ter contato com os jogadores antes da decisão.

"Será lamentável se a presidente e toda a sua diretoria distanciarem o torcedor nesse momento decisivo", escreveu a uniformizada, que lembrou que a presidente, ao ser eleita, prometeu que daria atenção "à multidão fora do muro". "Estaremos lá, com portão fechado ou aberto, apoiando e incentivando. O nosso amor ao clube ultrapassa muros e portões", disse a organizada.

TELÕES NO GOL NORTE

Como o Gol Norte terá capacidade reduzida na finalíssima em razão da instalação do palco para o show da banda Maroon 5, o Palmeiras montou uma estrutura inédita com um megatelão e outros dois telões laterais na área bloqueada do setor para que os torcedores que não conseguiram comprar ingressos para ver o jogo nos setores liberados possam ter a oportunidade de assistir à final de dentro do Allianz Parque.

A imagem utilizada será uma retransmissão do telão do Allianz Parque, sem narração e com áudio ambiente. Os torcedores que estiverem neste espaço não terão visão para o campo. A experiência é gratuita e exclusiva para sócio Avanti, que poderá resgatar seu ingresso a partir das 11h deste sábado.