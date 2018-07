Torcida do Santos quebrou 203 cadeiras no Itaquerão

Na súmula, o árbitro relatou a quebra das cadeiras como "observações eventuais". No texto, ele diz que "durante o 2º tempo, foram arremessadas bexigas brancas no campo de jogo, não interferindo no andamento da partida. Também durante o 2º tempo, fomos informados pelo tenente Depiere, que a torcida do Santos F.C, danificou 40 cadeiras e o banheiro destinado a sua torcida, e ainda não sabiam dizer quantas cadeiras foram quebradas no setor que os torcedores santistas estavam".

Atos de vandalismo da torcida visitante têm sido frequentes no Itaquerão. No ano passado, por exemplo, durante clássico válido pelo Campeonato Brasileiro, palmeirenses quebraram 258 cadeiras e um secador de mão do banheiro. O prejuízo foi estimado em R$ 45 mil e o então presidente do Corinthians, Mário Gobbi, optou por não mandar a conta para o presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, apesar de os dois clubes terem um acordo de que eventuais danos provocados pelas suas torcidas no estádio do rival deveriam ser pagos pelas respectivas diretorias.

Este ano, no jogo com o São Paulo, pela Copa Libertadores, no dia 18 de fevereiro, pelo menos 40 cadeiras foram destruídas no setor Sul do estádio, destinado à torcida visitante.

Apesar dos prejuízos que o Corinthians tem sofrido por causa do mau comportamento de torcedores de outras equipes, principalmente nos clássicos, não está nos planos da diretoria mexer na atual configuração do estádio e retirar os assentos do setor.

A única área da arena sem cadeiras é a Norte, onde ficam as torcidas organizadas do Corinthians. A remoção, feita após a Copa do Mundo, foi um pedido das próprias uniformizadas, que preferem assistir aos jogos de pé.