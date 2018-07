Torcida do São Paulo descarta novo boicote e confirma ida ao clássico

A torcida Independente, a principal organizada do São Paulo, descarta repetir no próximo domingo o protesto realizado contra o preço dos ingressos, como houve na última vez em que o time visitou o Allianz Parque. Os seguidores do Tricolor não vão boicotar o clássico com o Palmeiras, pelo Brasileirão, como fizeram em março, e prometem pagar o valor de R$ 140 cobrado pelo Alviverde.

Na partida realizada pelo Campeonato Paulista os visitantes tinham que pagar R$ 200 pelas entradas. Em comunicado dias antes do jogo, a torcida do São Paulo reclamou do preço e pediu aos associados da organizada que devolvessem os bilhetes caso já tivessem feito a compra, ato que ganhou apoio dos palmeirenses. Somente 301 são-paulinos foram ao estádio.

Dessa vez, porém, os são-paulinos estarão presentes. "A torcida fez uma reunião e decidimos que vamos ao jogo", contou o vice-presidente da Independente, Henrique Gomes, que ainda provocou os rivais: "Vamos dar mais dinheiro para ajudar o Palmeiras a contratar reforços e evitar um novo rebaixamento".

A partida de março, vencida pelo Palmeiras por 3 a 0, teve uma das menores participações de torcida visitante na nova arena do clube. A parcela de são-paulinos presentes equivaleu a 0,01% do público pagante na ocasião. Os preços cobrados pela diretoria alviverde também geraram reclamações em outras partidas e durante o Estadual, Corinthians e Ponte Preta chegaram a pedir redução dos preços dos bilhetes para os visitantes.