Torcida do São Paulo esgota ingressos para jogo com o River Plate

A torcida do São Paulo esgotou a carga de ingressos à venda para o jogo desta quarta-feira contra o River Plate, no Morumbi, pela Copa Libertadores. Restam apenas as entradas de visitantes, camarotes, cativas e bilhetes institucionais. A expectativa do clube é ter a lotação máxima do estádio, já que foram colocadas à venda mais de 65 mil entradas. Possíveis novos lotes serão vendidos apenas pela internet.

A tendência é o Morumbi receber o maior público do ano no Brasil. A marca pertence ao clássico gaúcho entre Grêmio e Internacional, em março, na Arena Grêmio, com 44,8 mil torcedores. Em jogos do São Paulo, a maior presença na temporada foi 32,5 mil pessoas no Pacaembu na vitória por 1 a 0 sobre o Cesar Vallejo, do Peru, pela fase preliminar da Copa Libertadores.

O confronto com o River Plate será apenas o terceiro jogo do ano do São Paulo no Morumbi. "É muito importante ter o apoio da nossa torcida, porque nos sentimos respaldados. Será um jogo difícil, mas ter o incentivo do nosso torcedor nos ajudará bastante. Creio que se estamos juntos podemos botar pressão no River e usar isso a nosso favor", disse o atacante argentino Calleri.

Na semana passada o clube ironizou a ausência da torcida na sua página oficial na rede social Facebook, com a frase: "Cadê você aí do sofá?". A mensagem gerou críticas dos internautas, que a consideraram ofensiva. A postagem foi no dia seguinte à vitória por 6 a 0 sobre o Trujillanos, da Venezuela, pela Copa Libertadores, com a presença de 18 mil pagantes no Morumbi.