Mesmo com time em risco, torcida do São Paulo faz piada nas redes com 'protesto' de fã mirim

Estando apenas a um ponto da zona de rebaixamento, a equipe do São Paulo não encontra paz no Campeonato Brasileiro. As más atuações do tricolor refletem fora de campo, a torcida pressiona para que o time apresente bons resultados na competição.

Nas redes, a situação do São Paulo é motivo de piada entre os próprios torcedores. Em uma das brincadeiras, um fã mirim aparece em "protesto" na frente do Centro de Treinamento do São Paulo, na legenda, descreve: "Meu pai sempre me disse que time grande não cai. Vim perguntar para os jogadores se isso é verdade".

Torcedor Mirim Protesta hoje no CT Meu Pai sempre me disse que time Grande não cai , vim perguntar para os jogadores se isso é verdade pic.twitter.com/APDZM2oGC2 — TORCIDA INDEPENDENTE (@T_Independente) 17 de outubro de 2016

Nesta quinta-feira, o São Paulo enfrenta o Fluminense em uma situação crucial. Caso o time perca, estará acumulando seis jogos sem vitória. Com 36 pontos, a equipe espera sair da 16ª posição do Campeonato.