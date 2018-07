Torcida do São Paulo prepara protesto no CT para o próximo sábado

A torcida organizada do São Paulo começou a se preparar para protestar contra as derrotas recentes do time para o Corinthians. A manifestação está marcada para o próximo sábado, em frente ao CT da Barra Funda, quando o time vai fazer o último treino antes de enfrentar a Ponte Preta, no dia seguinte, no estádio Moisés Lucarelli, pelo Campeonato Paulista.

Será o segundo ato organizado em uma semana. Na véspera do clássico a equipe fez um treino aberto no Morumbi. A facção incentivou os jogadores, mas também cobrou uma vitória no clássico. Ao fim da derrota para o Corinthians alguns torcedores vaiaram o time e pediram raça.

O elenco admite que está sob pressão para se recuperar. "A manifestação é valida com palavras. Já tive situações no meu clube anterior (Fluminense) e enfrentei isso. Cobrar falando é válido. Todos sabemos o que precisamos fazer, mas não é falta de garra e vontade", disse nesta quarta-feira o lateral-esquerdo Carlinhos.

Uma das chances de amenizar o clima de cobrança é nesta quinta-feira, quando o Tricolor receber o São Bento, no Morumbi. A equipe de Sorocaba faz campanha ruim e vem de cinco jogos sem vitória.