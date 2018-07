Torcida do São Paulo protesta após derrota no Morumbi para o Corinthians

Centenas de torcedores do São Paulo protestam na saída do estádio do Morumbi após a derrota para o Corinthians por 2 a 0, neste domingo, pela primeira semifinal do Campeonato Paulista. Os torcedores se concentram no portão principal do estádio e são observados pela Polícia Militar. Por ali sairá o ônibus com os jogadores do São Paulo. O clássico foi disputado com torcida única - mais de 45 mil torcedores foram ao Morumbi.

Os gritos de protesto mais ouvidos foram "time sem vergonha", que já haviam sido proferidos ainda com o jogo em andamento, e "não é mole, não, estou cansado de time amarelão" e "ai que saudade de quando o São Paulo jogava com vontade". O técnico Rogério Ceni foi poupado das críticas.

A vitória deste domingo amplia o domínio corintiano nos confrontos. Nas últimas seis vezes em que as duas equipes se encontraram em duelos eliminatórios, o Corinthians triunfou em todas. No próximo domingo, o São Paulo terá de romper uma escrita para chegar à final: a última vez que eliminou o adversário foi na semifinal do Paulistão de 2000. Há 14 anos, desde 2003, não consegue chegar à final do Paulistão.

No estádio Itaquerão, a casa do Corinthians, o São Paulo precisa vencer por três ou mais gols de diferença para chegar à final. Se vencer por dois, a vaga no final será decidida na disputa por pênaltis.