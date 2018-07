Torcida do São Paulo protesta após empate com o Fluminense

Após o empate em 1 a 1 entre São Paulo e Fluminense, no Morumbi, os torcedores do tricolor paulista protestaram contra a má fase do clube na entrada do estádio, com vários gritos de guerra. O principal alvo das críticas foi o presidente Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco.

Os torcedores presentes no protesto pediram reforços para o time, respeito com a camisa do São Paulo e colocaram ainda mais pressão na equipe, que está há cinco jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro.

Confira como foi o protesto dos são-paulinos:

torcida do São Paulo protesta no Morumbi https://t.co/GuYkJu34CO — Paulo Favero (@pfavero1) 25 de junho de 2017

Torcida profesta no Morumbi após empate do São Paulo https://t.co/pMTZ1WmByE — Paulo Favero (@pfavero1) 25 de junho de 2017