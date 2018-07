Torcida do São Paulo protesta com foguetório e fumaça no CT Um grupo de cerca de 50 torcedores do São Paulo realizou um protesto nesta segunda-feira na porta do CT da Barra Funda. Com foguetório, bandeiras, faixas, tambores e muita fumaça, eles protestavam contra a má fase do clube e gritavam: "Se não ganhar, não volta para o Brasil", em referência ao jogo da próxima quarta-feira, contra o San Lorenzo, em Buenos Aires, pela Copa Libertadores.