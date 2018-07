Torcida do São Paulo protesta com ovos e pipoca no CT do clube

SÃO PAULO - A semana não começou do jeito que o São Paulo queria. Revoltados com a eliminação da equipe na Copa do Brasil, cerca de 50 torcedores foram protestar no CT do clube, na Barra Funda, zona oeste da capital paulista. Os principais alvos foram Juvenal Juvêncio, Jean e Carpegiani.

O presidente são-paulino foi chamado de cachaceiro, enquanto o volante teve o carro alvejado por ovos. Na última quinta, quando o time do Morumbi caiu diante do Avaí nas quartas de final da competição nacional, em Florianópolis, o jogador perdeu uma oportunidade clara de gol no segundo tempo - no jogo de ida, também já havia perdido outros dois. Os torcedores também atiraram pipoca e jogaram ovos no carro da TV Globo.

Algumas faixas criticavam o técnico Paulo César Carpegiani e o time de maneira em geral, chamado de "paneleiro" por tentar derrubar o treinador. Os integrantes também pediam raça e vontade dos jogadores para o Campeonato Brasileiro. A equipe estreia contra o Fluminense, domingo, no Rio. (Com Marcius Azevedo - Jornal da Tarde)

