Torcida do Vasco esgota os 20 mil ingressos para o seu setor na final

A vitória por 1 a 0 no primeiro jogo da decisão e a perspectiva de voltar a conquistar o Campeonato Carioca após 12 anos estão mobilizando o torcedor do Vasco. Até a manhã desta quarta-feira, 20 mil ingressos destinados aos vascaínos foram vendidos para a finalíssima no Maracanã, marcada para o próximo domingo. Não há mais lugares no Setor Sul do estádio, onde fica a torcida do clube.

As vendas nas bilheterias do Maracanã só abriram às 10 horas desta quarta, sendo que os 20 mil ingressos foram comercializados online - segundo a concessionária que administra o estádio, trata-se de um recorde. O site chegou do Maracanã chegou a ficar fora do ar devido ao grande número de acessos.

Alguns torcedores do Vasco acamparam no entorno do estádio à espera da abertura das bilheterias. Com o Setor Sul esgotado, a opção para o torcedor vascaíno é adquirir bilhetes para os setores Leste Inferior, Leste Superior, Oeste Inferior e Maracanã Mais, todos destinados à torcida mista e com lugares marcados. Esses setores têm valor de ingresso mais caro.