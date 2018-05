Torcida e clube se mobilizam para lotar Morumbi em jogos da semana

Em bom momento na temporada, o São Paulo intensificou a campanha "Vem pro Morumbi" nas redes sociais. Com a chance de alcançar a liderança do Campeonato Brasileiro na 8ª rodada, no meio de semana, o clube divulgou um vídeo com depoimentos dos jogadores falando sobre a importância da presença dos torcedores em seu estádio.

"Pedimos ao torcedor para comparecer ao Morumbi e juntos conquistarmos mais uma vitória", diz o zagueiro Bruno Alves no vídeo. Artilheiro da equipe na temporada com sete gols, Diego Souza complementa: "Dá uma energia boa (ter a torcida apoiando) e nos joga para cima."

A Torcida Independente, principal organizada do clube, foca em outro compromisso da semana: o duelo de sábado de manhã, 10h45, contra o Corinthians, pela final da Copa do Brasil Sub-20. O coro é para tentar levar 50 mil para o Morumbi, no dia em que a equipe principal faz o clássico com o Palmeiras no Allianz Parque à noite.

"Vamos juntos, molecada. Se não for para quebrar os recordes das categorias de base, nem vamos. 50 mil torcedores no Morumbi", escreveu a organizada nas redes sociais.