Torcida esgota arquibancadas para São Paulo x Cruzeiro

Com seis vitórias nos seis jogos em que teve Ganso, Kaká, Pato e Kardec jogando juntos, o São Paulo finalmente empolga o seu torcedor. A boa fase, que permitiu ao clube abrir folga na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, vai sofrer prova de folga no domingo, diante do Cruzeiro, numa final antecipada da competição. O torcedor promete jogar junto no Morumbi e já esgotou os ingressos de arquibancada para o jogo.

Desde que o time tentava sair da zona de rebaixamento do Brasileiro na temporada passada, a diretoria reduziu para R$ 10 o preço nominal dos ingressos de arquibancada, mantendo a promoção para este ano. Apesar do aumento no interesse pelo time, que agora tem Kaká e Pato, os valor não sofreram aumento.

Assim, o jogo entre São Paulo e Cruzeiro, que promete ser o mais importante do Brasileiro até aqui, teve ingressos a R$ 10 para todos os setores de arquibancada. Depois da vitória por 4 a 2 sobre o Botafogo, quarta-feira à noite, a torcida se empolgou ainda mais e esgotou as entradas.

Até o fim da tarde desta quinta, porém, seguiam à venda tíquetes para as cadeiras amarela e laranja (R$ 30, atrás dos gols), cadeiras especiais azul e vermelha (R$ 110) e térreo Visa (R$ 90). A conta de ingressos não foi anunciada pelo São Paulo.

Graças à promoção e ao bom futebol, o São Paulo tem a segunda melhor média de público do Brasileiro, com quase 30 mil pessoas por jogo, pouco atrás do Corinthians. O recorde da equipe na competição é a partida contra o Criciúma, vista por 46.512 pagantes em 2 de agosto.