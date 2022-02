Torcida esgota ingresso para a decisão da Supercopa entre Atlético-MG e Flamengo

Os ingressos para a decisão da Supercopa do Brasil entre Atlético-MG e Flamengo estão esgotados. Todos os 31.219 bilhetes foram vendidos aproximadamente 48 horas antes de a bola rolar. Eles se enfrentam neste domingo, às 16h, na Arena Pantanal, em Cuiabá.

A venda começou nesta quarta-feira e a comercialização foi rápida, muito pelo estádio receber 80% de sua capacidade máxima por causa da covid-19. A Arena Cuiabá suporta, em dias normais, a presença de 43 mil torcedores.

O ingresso mais barato foi vendido por R$ 50, enquanto o mais caro chegou na casa dos R$ 300. Para entrar na Arena, o torcedor terá que apresentar o comprovante do ciclo de vacinação completo contra a covid-19.

As torcidas serão divididas em duas áreas cada, mas um setor foi reservado exclusivamente para receber adeptos de ambos os lados, mais voltado para famílias.

O duelo contará também com a presença do técnico Tite e da sua comissão técnica. A expectativa é que muitos jogadores sejam analisados pelo treinador da seleção brasileira, a exemplo dos atacantes Hulk e Gabriel Barbosa, além do meia Éverton Ribeiro e do lateral-esquerdo Guilherme Arana.

O Atlético-MG disputará a Supercopa do Brasil pela primeira vez. O time mineiro ganhou tal direito por ter sido campeão brasileiro e da Copa do Brasil. Como o clube ficou com ambas as conquistas, a CBF definiu que o vice-campeão brasileiro disputaria o torneio, no caso, o Flamengo.