Torcida esgota ingressos para Brasil e Uruguai na Arena Pernambuco

O Brasil vai enfrentar o Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 com casa cheia. Nesta segunda-feira a CBF informou que todos 44.730 ingressos disponíveis foram vendidos pela internet em quatro dias. A partida será no próximo dia 26 de março, Sexta-feira Santa, na Arena Pernambuco. O estádio fica em São Lourenço da Mata, na região metropolitana de Recife.

Pelo que explicou a CBF, entretanto, o torcedor que deseja ir à partida mas não comprou ingressos ainda tem uma esperança. Os ingressos que foram devolvidos ou cancelados, o que acontece no caso de o boleto bancário não ser pago, serão recolocados à venda na próxima sexta-feira.

A partida diante do Uruguai chegou a ser antecipada para as 16 horas, porque é feriado nacional e os torcedores teriam maior facilidade para chegar ao estádio. Mas os uruguaios não gostaram da decisão, reclamaram junto à Fifa e conseguiram que o jogo voltasse para as 21h45.

A convocação do técnico Dunga para o jogo diante do Uruguai e também para o confronto frente ao Paraguai será anunciada na próxima quarta-feira. A seleção está em terceiro lugar na tabela das Eliminatórias, com sete pontos. Aparece atrás do Uruguai, seu próximo adversário, que tem nove, e do líder Equador, que exibe 12 pontos e aproveitamento de 100% até agora.