Torcida esgota ingressos para estreia da Arena Corinthians no Brasileirão

SÃO PAULO - A ansiedade do torcedor do Corinthians por ver sua equipe finalmente atuando em seu estádio próprio ficou clara nesta terça-feira. Em poucas horas, a carga de ingressos colocada à disposição para o time paulista no duelo diante do Figueirense, domingo, às 16 horas, foi esgotada. Tudo isso para ver a primeira partida da equipe no Itaquerão pelo Campeonato Brasileiro.

A diretoria do Corinthians não anunciou oficialmente, mas foram colocados à venda 40 mil ingressos. A parte destinada aos torcedores do Figueirense será comercializada apenas no dia da partida, através de uma bilheteria expressa, após a abertura dos portões para a partida.

Os torcedores corintianos já haviam dado mostra da ansiedade para conhecer o Itaquerão na semana passada, quando também esgotaram em poucas horas os cerca de 20 mil ingressos vendidos para a série de amistosos envolvendo ídolos da história do clube, ocorrido no sábado.

Apesar de terem acabado com os bilhetes, os corintianos reclamaram bastante do preço dos ingressos, que variou de R$ 50 a R$ 400. O duelo deste domingo será o único disputado pelo time paulista antes que o estádio seja entregue para a Fifa. O Itaquerão será palco de seis partidas da Copa do Mundo, incluindo a de abertura, entre Brasil e Croácia, dia 12 de junho.