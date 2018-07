Durante toda a semana, a conversa nas ruas de Novo Horizonte era uma só: “e o jogo de domingo, hein?”. O confronto envolve o time da pequena cidade de 39 mil habitantes e o Palmeiras. Marcada para as 19h, a partida pelo primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Paulista deve atrair mais de 12 mil torcedores no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi.

A 406 quilômetros de São Paulo, Novo Horizonte vive a euforia de sua equipe alcançar feitos históricos em seu segundo ano na elite do Campeonato Paulista: chegar às quartas de final e obter a vaga para o Campeonato Brasileiro da Série D. Esses eram objetivos desde a criação do novo clube, diz o presidente Genílson da Rocha Santos, ex-jogador do time. "É muito importante para a visibilidade do clube, de seus atletas e do trabalho desenvolvido", afirma.

A gestão é um dos diferenciais do clube e se vê no discurso do presidente. "Precisamos nos aprimorar quanto à administração, para que os profissionais tenham um crescimento gradativo", afirma. O time está se consolidando no âmbito estadual e revivendo os tempos do antigo Grêmio Esportivo Novorizontino, que encerrou as atividades em 1999. "Agora queremos nos consolidar também em nível nacional com a Série D", diz.

Genílson é um dos quase 30 ex-jogadores que passaram a viver em Novo Horizonte e apoiam, de alguma maneira, a equipe. A ele se juntam nomes como Luiz Carlos Goiano, Alessandro Cambalhota e Cléber Gaúcho, todos com passagens em times importantes no Brasil e até pela seleção. A maioria dos ex-jogadores se envolveu com a equipe, conta o hoje vereador Cléber Gaúcho, jogador do antigo Novorizontino por quatro temporadas.

Gaúcho diz que o time sempre foi um orgulho e é a maior fonte de divulgação da cidade. "O Novorizontino motiva as pessoas. Nos enche de orgulho porque é uma equipe com gente séria e competente", diz. Em dias de jogo, o município tem uma dinâmica diferente: mais movimento nos hotéis, restaurantes e supermercados. E, claro, o preto e o amarelo tomam conta de Novo Horizonte. "Todos fazem parte desse trabalho desenvolvido pelo Novorizontino. A cidade se mobilizou e abraçou a equipe", diz Cléber Gaúcho.

Uma das responsáveis por manter o time é a família Biasi, proprietária de uma das duas usinas de cana-de-açúcar da cidade, motores da economia local. Essa família e investidores da região auxiliam no suporte financeiro e estrutural, explica Genílson.

Passado e presente

O nome da cidade não era tão ouvido desde 1990, quando o antigo Grêmio Esportivo Novorizontino participou da “final caipira” do Campeonato Paulista, vencida pelo Bragantino. O antigo time, que fez história no Estado, encerrou as atividades em 1999. E o novo foi fundado em 2010, sem as ações trabalhistas e problemas do anterior. A ascensão foi rápida: em 2012 o time estava na quarta divisão do Campeonato Paulista e chegou à elite em 2016.

A paixão da torcida resistiu ao tempo e o período sem um time na cidade não atrapalhou. Nas ruas, bandeiras amarelas e pretas estão no comércio e até em algumas casas. Wanninho Sanches é um dos torcedores mais conhecidos. Diz ter ido a mais de 700 jogos do Grêmio Novorizontino. Ele é presidente da Garra do Tigre, torcida organizada que acompanha o time desde 1985. A sede da torcida fica na sua casa. Em suas andanças, já viveu histórias curiosas, como quando a torcida foi de ônibus a uma cidade assistir uma partida, mas descobriu que não havia ingressos à venda e nem bilheteria.

“Conversamos com os policiais, eles abriram o portão e nós entramos de graça. E não tinha nenhum torcedor do outro time, só a gente”, diz. Em outra situação, não havia caixa de som para tocar o hino nacional, obrigatório antes das partidas. “Então um carro entrou no meio do campo e começou a tocar. Mas também não tinha alto falante, não, era som normal mesmo”, lembra.

Novo Horizonte é a menor cidade a ter uma equipe nesta edição da primeira divisão do campeonato paulista. Mas a média de público, próxima de 3.400 pagantes por jogo, é motivo de orgulho dos torcedores. É como se um a cada dez habitantes da cidade fosse ao estádio em todas as partidas.

Não é raro escutar que muitos moradores têm apenas um time: o Grêmio Novorizontino. Gerente comercial em uma padaria, Jorge Remaeh diz que a torcida de Novo Horizonte é apaixonada pela tradição e histórias do passado. “É uma nova equipe, mas para a gente é como se fosse o mesmo”, compara.

“Eu não torço por nenhum outro time e não perco um jogo do Novorizontino”, continua. Nos últimos anos, Jorge diz ter ido à maioria das partidas, mesmo que distantes. Nas suas contas, são 72 jogos. Colecionador de camisas, entre as 376 que mantém estão todas que o Grêmio já usou e uma de recordação do time antigo.

Gustavo Lotto, proprietário de um supermercado, também é apaixonado pela equipe. "Minha agenda nos fins de semana é a agenda do Novorizontino. Primeiro o time, depois a gente vê o que vai fazer", diz. Gustavo vai a todas as partidas em Novo Horizonte e costuma seguir o time pelo Estado. "A gente vive pelo Novorizontino. Todos na cidade se envolvem, é contagiante e bonito de se ver", afirma.

Novo Horizonte também é a menor cidade a ter um time com o Certificado de Clube Formador (CFC) da Confederação Brasileira de Futebol, ao lado de 32 clubes importantes do cenário nacional. O selo exige que a equipe garante uma indenização caso perca jogadores de 14 a 16 anos, além de possibilitar participação em futuras negociações até o final da carreira do atleta.