Torcida faz campanha para Osorio continuar no Atlético Nacional

A torcida do Atlético Nacional, da Colômbia, tem se mobilizado para tentar convencer o técnico Juan Carlos Osorio a não deixar o clube para assumir o comando do São Paulo. Pelas redes sociais a hashtag "Osorio para sempre" foi um dos mais comentados do país e torcedores mostraram mensagens de apoio ao treinador, que está há três anos no cargo.

Um dos perfis chegou a exibir até mesmo fotos de pichações com pedidos para Osorio continuar no cargo. O técnico está abalado principalmente por duas eliminações em duas semanas seguidas. A mais recente delas foi no sábado, na derrota para o Deportivo Cali pelas quartas de final do Campeonato Colombiano. A outra tinha sido na Copa Libertadores. O Emelec, do Equador, foi o algoz pelas oitavas de final.

No sábado, Osorio prometeu anunciar durante esta semana se continua ou não no clube. Além do São Paulo, o técnico despertou também o interesse do Cruz Azul, do México, mas tem a preferência por treinar a equipe brasileira. Em entrevista na semana passada, o técnico disse ter recebido uma "proposta tentadora" do clube do Morumbi.