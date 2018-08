Torcida faz festa no último treino do Guarani no Brinco de Ouro antes de clássico

O técnico Umberto Louzer comandou um treinamento fechado na tarde desta quinta-feira no Brinco de Ouro. Mas nem por isso os jogadores do Guarani deixaram de sentir o calor da torcida. Cerca de 400 pessoas foram aos arredores do estádio transmitir o apoio ao elenco antes do 192º clássico contra a Ponte Preta, neste sábado, no Moisés Lucarelli, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Com bandeiras de mastro, bateria e sinalizadores, os torcedores gritaram os nomes de todos os jogadores e de Umberto Louzer conforme eles iam entrando no "Flecha Verde" - ônibus personalizado do clube -, que seguiu com destino a Jaguariúna, onde a delegação vai ficar concentrada.

Louzer vai comandar a última atividade antes do dérbi nesta sexta-feira, em local não revelado. O objetivo é dar mais privacidade ao técnico, já que ele tem algumas dúvidas envolvendo a escalação.

O apoio da torcida é importante, uma vez que os bugrinos não poderão comparecer ao Majestoso, assim como aconteceu com os pontepretanos no Brinco de Ouro, no primeiro turno. Por determinação do Ministério Público, os clássicos estão sendo realizados com torcida única.

Enquanto isso, a torcida da Ponte deve passar um incentivo final aos jogadores na manhã desta sexta-feira, quando o técnico João Brigatti comanda o último treinamento no Moisés Lucarelli. Assim como aconteceu nesta quinta, no CT do Jardim Eulina, a atividade será fechada para a imprensa.

A expectativa é que os 15 mil ingressos colocados à venda sejam esgotados nesta sexta. Na última parcial divulgada pela Ponte, na última quarta-feira, 13.500 bilhetes haviam sido comercializados. A última cota dependeria da liberação dos ingressos de sócios torcedores, em torno de 1.500 lugares.

Na quinta colocação, com 36 pontos, o Guarani quer se vingar da Ponte Preta, que venceu o dérbi no primeiro turno, na casa do rival, por 3 a 2. O time alvinegro é o oitavo colocado, com 33 pontos.