Torcida faz festa para Marcelo Moreno: 'Vamos reconstruir o Cruzeiro'

A torcida do Cruzeiro fez festa para receber Marcelo Moreno nesta terça-feira. Mais de 500 torcedores estiveram na sede administrativa do clube para prestigiar o atacante, principal reforço nesta difícil temporada para o time mineiro. A equipe vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez.

"Cadê a maior torcida de Belo Horizonte?", perguntou o jogador, para delírio dos torcedores. "Nem nos melhores sonhos da minha vida, eu imaginava essa festa que vocês estão proporcionando. Vamos reconstruir o Cruzeiro. Estamos juntos!", sendo novamente ovacionado.

Marcelo Moreno desembarcou às 12h em Belo Horizonte e se encontrou com os integrantes do Núcleo Dirigente Transitório, grupo que administra o clube até que o próximo presidente seja definido, além do empresário Pedro Lourenço, que será responsável por pagar parte dos vencimentos do atacante.

Para voltar ao Cruzeiro, o jogador abriu mão de R$ 43 milhões do restante do contrato com o Shijiazhuang Ever Bright, da China. Marcelo Moreno assinou acordo por três temporadas. Apesar da política de austeridade, o clube aceitou pagar R$ 200 mil mensais neste primeiro ano. No segundo serão R$ 400 mil.

A apresentação oficial será nesta quarta-feira. A estreia ainda não tem data para acontecer. A expectativa do atacante é ficar à disposição do técnico Adilson Batista pelo menos até o clássico com o Atlético Mineiro, dia 7 de março.

A chegada de Marcelo Moreno foi comemorada pelo jovem Maurício. O atacante tem sido um dos destaques da equipe na temporada. No último jogo, o empate com o Patrocinense no estádio Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio, pelo Campeonato Mineiro, foi dele o gol salvador, quase no final da partida.

"Feliz com a chegada do Marcelo Moreno. É um cara que tem uma bela história no Cruzeiro e é um jogador muito querido pela torcida. É experiente e com certeza vai contribuir bastante com o nosso time, tanto dentro quanto fora de campo", afirmou.