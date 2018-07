Torcida faz protesto contra o governo antes de jogo da seleção em Recife

Os torcedores presentes na Arena Pernambuco fizeram um protesto contra o governo de Dilma Rousseff antes da partida entre a seleção brasileira e a seleção uruguaia, nesta sexta-feira à noite, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa de 2018.

Antes mesmo de a bola rolar, alguns torcedores aproveitaram o jogo para protestar e foram com uma camisa com a inscrição "Fora, PT" e o número 13 nas costas. No estádio, torcedores entoaram dois gritos, um em direção a presidente Dilma Rousseff e outro ao Partido dos Trabalhadores.

"Fora PT" e "Ei, Dilma, vai tomar no c... " foram cantados por boa parte dos torcedores. Na quinta-feira, o técnico Dunga chegou a declarar que esperaria não ver protestos contra o governo durante o jogo por acreditar que o torcedor seria inteligente em diferenciar a seleção da crise no governo.