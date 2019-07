Torcida faz protesto e arremessa pipocas contra elenco do Palmeiras em Fortaleza

O elenco do Palmeiras foi alvo de protestos na noite desta sexta-feira, em Fortaleza, onde o time está concentrado para enfrentar o Ceará, sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Na chegada ao hotel após o elenco realizar o último treino, um grupo de torcedores protestou contra a eliminação na Copa do Brasil, diante do Inter, na quarta, e cobrou o elenco.

Imagens gravadas pelos torcedores mostram a tentativa de arremessar pipocas e de se aproximar dos jogadores para xingar. O goleiro Fernando Prass, o zagueiro Edu Dracena e o lateral-esquerdo Victor Luís tentaram se aproximar do público e conversar para manterem a calma. Dos jogadores, os mais criticados foram o meia Lucas Lima e o atacante Deyverson.

Com os gritos de "não é mole, não, muito dinheiro para pouca obrigação", os torcedores ainda chamaram o diretor de futebol Alexandre Mattos para uma conversa. O dirigente foi questionado sobre o dinheiro aplicado em contratações e esclareceu aos torcedores que o investimento tem como objetivo transformar o Palmeiras em um dos maiores clubes do mundo.

Os seguranças do Palmeiras, assim como a polícial local, conseguiram organizar logo depois a entrada do elenco no hotel. Apesar do clima tenso, a equipe desembarcou na capital cearense cercada de carinho e com muitos torcedores de madrugada no aeroporto à espera do elenco. O próximo compromisso da equipe será no sábado, às 19h, na Arena Castelão.

Protesto da torcida do Palmeiras em Fortaleza pic.twitter.com/BuaohHYrMV — Ciro Campos (@ciro_campos) 19 de julho de 2019