Torcida faz protesto em reapresentação do Cruzeiro Os efeitos da eliminação precoce no Campeonato Mineiro foram sentidos nesta quarta-feira pelo Cruzeiro. Três dias após a derrota por 3 a 1 para o Ipatinga, sofrida em pleno Mineirão, pelas semifinais do Estadual, o time se reapresentou na Toca da Raposa e foi recebido com o protesto de uma facção da torcida organizada do clube.