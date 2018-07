Torcida gremista vai ao treino para recepcionar Luiz Felipe Scolari

Luiz Felipe Scolari foi apresentado oficialmente na manhã desta quarta-feira como novo técnico do Grêmio, mas só começa a trabalhar efetivamente na segunda. Mesmo assim, ele foi ao treino do time à tarde, quando mais de sete mil torcedores estiveram no estádio gremista só para poder recepcionar Felipão.

Segundo números oficiais do clube, 7.300 torcedores estiveram na tarde desta quarta-feira nas arquibancadas da Arena Grêmio para acompanhar o treino. E o grande momento da atividade foi quando Felipão entrou no gramado e chegou a acenar para o público que estava ali só para vê-lo reassumir o clube.

Como Felipão só começa a trabalhar efetivamente na segunda-feira, o treino desta quarta foi realizado sob a orientação do técnico interino André Jardine, que também estará no comando do time no jogo que acontece na noite deste sábado, contra o Vitória, no Barradão, em Salvador, pela 13ª rodada do Brasileirão.

Felipão, no entanto, aproveitou a presença na Arena Grêmio para acompanhar atentamente o treino, junto com seus dois auxiliares, Flávio Murtosa e Ivo Wortmann, que também chegaram agora ao clube. A estreia do novo treinador gremista será no clássico contra o Inter, marcado para o dia 10 de agosto, no Beira-Rio.