Torcida hostiliza jogadores do Botafogo em aeroporto

Cerca de dez integrantes de uma torcida organizada do Botafogo hostilizaram o time alvinegro durante o desembarque da delegação na tarde desta quinta-feira, no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, um dia após a eliminação do clube na Copa do Brasil.

Em alguns momentos, os manifestantes tiveram que ser contidos por policiais e seguranças do clube para evitar qualquer agressão. Ele exigiram a saída imediata de Somália, Alessandro, Fahel e Caio. Apenas o atacante Lobo Abreu e o goleiro Jefferson foram poupados das críticas.

Com a eliminação na Copa do Brasil e no Campeonato Carioca, o Botafogo se vê forçado a ficar um mês à espera do começo do Campeonato Brasileiro. Por isso, a diretoria estuda levar o time para treinar fora do Rio.